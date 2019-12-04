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Жизнь

В Барнауле дали свет в обесточенный из-за завода-должника район

4 декабря в Барнауле возобновили электроснабжение на пр. Космонавтов, где еще 27 ноября выключились светофоры и фонари, сообщили в администрации города. Изначально обесточить собирались только Алтайский моторный завод.

Ночь. Улица. Фонарь и снегопад.
Ночь. Улица. Фонарь и снегопад.
открытые источники (CC0)

Энергосбытовая компанией по решению суда ввела режим ограничения потребления электрической энергии на заводе. Из-за этого свет выключился и на улице: не работали четыре светофора от пр. Калинина до ул. Малахова и уличное освещение.

Также из-за отключения пострадал МУП «Барнаулгорсвет».

Как пояснили в МУПе, уведомлений о введении ограничения потребления электроэнергии по судебному решению от представителей Алтайского моторного завода в адрес предприятия не поступало.

Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось перезаключить контракт с «Алтайэнергосбытом». 2 и 3 декабря «Барнаулгорсвет» уже устанавливал необходимое оборудование.

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