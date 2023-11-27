27 ноября
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Жизнь

В Барнауле 1 декабря восстановят движение общественного транспорта по прежним маршрутам

В Барнауле 30 ноября откроют мост на Новом рынке. Уже во второй половине дня по нему можно будет ездить частному транспорту, сообщает мэрия.

Автобус №99.
Автобус №99.
Мэрия Барнаула

Чтобы не допустить сбоев в системе работы общественного транспорта, его запустят на следующий день - 1 декабря.

Схема.
Схема.
Мэрия Барнаула

Транспортная карта с тарифом "Пересадочный" с 1 декабря перестанет работать. Чтобы поменять тариф самостоятельно, нужно, чтобы на счете карты не осталось средств. То есть балан был равен 0 рублей.

Если деньги все-таки остались, придется идти в Центртранс, чтобы тариф поменяли. Он находится на пр. Ленина, 6.

Что сейчас происходит на мосту на Новом рынке - смотрите в нашем фоторепортаже.

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