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Жизнь

В Барнауле дерево не дождалось одного дня до обрезки и рухнуло на парковку

В Барнауле во дворе дома на ул. Попова на припаркованные автомобили упала часть старого дерева, сообщили в группе «Инцидент Барнаул» горожане.

Дерево упало на машины в Барнауле.
Дерево упало на машины в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Дерево обрушилось 23 апреля и задело несколько машин.

Ирония в том, говорят местные жители, что обрезка деревьев администрацией МУП «ЖЭУ» № 30 была запланирована на следующий день.

Дерево упало на машины в Барнауле.
Дерево упало на машины в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»

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