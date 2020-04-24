В Барнауле дерево не дождалось одного дня до обрезки и рухнуло на парковку

Дерево обрушилось 23 апреля и задело несколько машин.
Ирония в том, говорят местные жители, что обрезка деревьев администрацией МУП «ЖЭУ» № 30 была запланирована на следующий день.
Дерево упало на машины в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»
В Барнауле во дворе дома на ул. Попова на припаркованные автомобили упала часть старого дерева, сообщили в группе «Инцидент Барнаул» горожане.
Дерево обрушилось 23 апреля и задело несколько машин.
Ирония в том, говорят местные жители, что обрезка деревьев администрацией МУП «ЖЭУ» № 30 была запланирована на следующий день.
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