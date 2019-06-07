В Барнауле дети бегали и играли на крыше пятиэтажки

Автор видео возмущен увиденной картиной. «Кто оставляет вход на крышу открытым? Куда смотрят ТСЖ и ЖЭУ?» — пишет он.
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В Instagram-сообществе go_barnaul опубликовали видео, как несколько детей бегают и играют на крыше 5-этажного дома. Сообщается, что инцидент произошел в Октябрьском районе.
Автор видео возмущен увиденной картиной. «Кто оставляет вход на крышу открытым? Куда смотрят ТСЖ и ЖЭУ?» — пишет он.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter