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Жизнь

В Барнауле дети бегали и играли на крыше пятиэтажки

В Instagram-сообществе go_barnaul опубликовали видео, как несколько детей бегают и играют на крыше 5-этажного дома. Сообщается, что инцидент произошел в Октябрьском районе.

Крыша многоквартирного дома, ремонт.
Крыша многоквартирного дома, ремонт.
sgd22.ru

Автор видео возмущен увиденной картиной. «Кто оставляет вход на крышу открытым? Куда смотрят ТСЖ и ЖЭУ?» — пишет он.

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