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30 июня 24°C
Жизнь

В Барнауле детскую площадку «местные волшебники» постоянно превращают в помойку с собачьими экскрементами

Детская площадка между двумя домами каждый раз после уборки превращается в помойку благодаря усилиям самих жильцов, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Детская площадка в Барнауле.
Детская площадка в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Находится площадка рядом с домами № 129 и 135 по улице Попова. Как рассказывают местные жители, каждую субботу дворники убирают территорию, но через пару дней мусор словно возвращается обратно.

«Участок становится свалкой и местом для собачьих экскрементов. В соседнем дворе есть специальная большая площадка для выгула собак, почему вы ей не пользуйтесь?» — спрашивают у собачников.

Бутылки и прочий мусор в большинстве своем оставляют компании местных подростков. Под балконами «кладбище бычков», да и бутылки порой из квартир выбрасывают.

«Добивает ситуация с разрушенным рядом зданием, откуда дети тащат строительный мусор на территорию детской площадки. Родители, здание вот-вот рухнет, а там играют ваши дети!» — недоумевают некоторые жильцы.

При этом, по их словам, район хороший и дома прекрасные, но «вечером за окно без слез взглянуть нельзя».

В связи с этим людей попросили одуматься и убирать за собой мусор, а собак водить на прогулку метров на 100 подальше, где есть специальная территория для всех собачьих дел.

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