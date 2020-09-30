В Барнауле дезинфицируют транспорт

С использованием дезинфицирующих средств транспорт убирают как в течение дня, так и после окончания смены, сообщают в администрации города.
Например, ежедневно на маршруты выходят 124 трамвайных вагона и 41 троллейбус — все они обрабатываются на конечной станции кондуктором, а в депо уборка проводится специализированным персоналом, отметила ио главного инженера МУП «Горэлектротранс» Марина Шмидт.
«Особое внимание уделяется поручням, спинкам сидений, ручкам дверей. На предприятии действует масочный режим и приняты все профилактические меры. Каждый водитель проходит предрейсовый медицинский осмотр. Сотрудники с признаками ОРВИ не допускаются к работе», — подчеркнула она.
С 29 сентября в общественном транспорте запустили отопление в салонах, добавили в мэрии.