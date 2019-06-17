В Барнауле для реконструкции магистральной тепловой сети временно ограничат движение на Малахова

С 14 по 30 июня 2019 года, в Барнауле будет введено частичное ограничение движения транспорта на улице Малахова. Это необходимо для того, чтобы заменить ветхий участок магистральной тепловой сети.

В этот период специалисты подрядной организации «Барнаулмеханмонтаж» проведут замену трубопровода на участке протяженностью почти 100 метров, проходящего под улицей Малахова, и всех железобетонных конструкций.

Проезд будет ограничен для автотранспорта и трамваев на участке пересечения улиц Малахова и Новгородской:

с 14 июня по 20 июня — по нечетной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;

— по нечетной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской; с 22:00 21 июня до 22:00 23 июня — будет временно ограничено движение трамваев на улице Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;

— будет временно ограничено движение трамваев на улице Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской; с 24 июня по 30 июня — по четной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской и на улице Новгородской от улицы Уральской до улицы Малахова.

Работы по замене этого участка магистральной тепловой сети начались 27 мая и продлятся до 20 июля. За этот период специалисты строительной компании проложат здесь 199 метров трубопровода диаметром Ду500 мм. Это часть инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании, в рамках которого в этом году в Барнауле заменят порядка 30 км тепловых сетей. На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.

Проводимые работы согласованы с администрацией города Барнаула, ГИБДД и надзорными органами.

Специалисты Сибирской генерирующей компании приносят свои извинения за временные неудобства и просят барнаульцев заранее планировать маршрут в указанные сроки.