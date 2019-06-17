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В Барнауле для реконструкции магистральной тепловой сети временно ограничат движение на Малахова

С 14 по 30 июня 2019 года, в Барнауле будет введено частичное ограничение движения транспорта на улице Малахова. Это необходимо для того, чтобы заменить ветхий участок магистральной тепловой сети.

Частичное ограничение движения транспорта на улице Малахова
Частичное ограничение движения транспорта на улице Малахова
архив компании СГК

В этот период специалисты подрядной организации «Барнаулмеханмонтаж» проведут замену трубопровода на участке протяженностью почти 100 метров, проходящего под улицей Малахова, и всех железобетонных конструкций.

Проезд будет ограничен для автотранспорта и трамваев на участке пересечения улиц Малахова и Новгородской:

  • с 14 июня по 20 июня — по нечетной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;
  • с 22:00 21 июня до 22:00 23 июня — будет временно ограничено движение трамваев на улице Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;
  • с 24 июня по 30 июня — по четной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской и на улице Новгородской от улицы Уральской до улицы Малахова.

Работы по замене этого участка магистральной тепловой сети начались 27 мая и продлятся до 20 июля. За этот период специалисты строительной компании проложат здесь 199 метров трубопровода диаметром Ду500 мм. Это часть инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании, в рамках которого в этом году в Барнауле заменят порядка 30 км тепловых сетей. На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.

Проводимые работы согласованы с администрацией города Барнаула, ГИБДД и надзорными органами.

Специалисты Сибирской генерирующей компании приносят свои извинения за временные неудобства и просят барнаульцев заранее планировать маршрут в указанные сроки.

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