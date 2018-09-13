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В Барнауле до начала зимы высадят 500 деревьев и больше 3000 кустарников

Около 500 новых деревьев и почти 3300 кустарников высадят в Барнауле до конца ноября, сообщает официальный сайт города.

Озеленение пл. Баварина.
Озеленение пл. Баварина.
barnaul.org

Работы выполнят сотрудники МУП «Горзеленхоз». Цена контракта, который заключили между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и подрядной организацией, превышает 19 млн рублей.

Новые зеленые насаждения появятся на улице Малахова, в сквере Привокзальном, на проспекте Строителей, аллее по улице Аванесова, Змеиногорском тракте, на улице Димитрова и проспекте Космонавтов.

Кроме того, новые деревья высадят на проспекте Комсомольском, улицах Чкалова, Льва Толстого, Партизанской, Брестской, Союза Республик, Путиловской и в парке «Центральный». Всего высадят 475 деревьев и 3254 саженца кустарников.

Работы по озеленению также включают снос 238 пришедших в негодность, аварийных и потерявших свой декоративный вид деревьев.

Кроме того, планируют корчевку 239 пней и санитарную обрезку больных, усыхающих, надломленных и повисших вниз, переплетенных ветвей, — отмечают в мэрии.

Напомним, ранее многие жители Барнаула были возмущены спиленными деревьями на улице Молодежной. Власти города сообщили, что речь идет не о тотальной вырубке, а о замене. На месте спиленных деревьев высадят новые.

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