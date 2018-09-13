В Барнауле до начала зимы высадят 500 деревьев и больше 3000 кустарников

Около 500 новых деревьев и почти 3300 кустарников высадят в Барнауле до конца ноября, сообщает официальный сайт города.

Работы выполнят сотрудники МУП «Горзеленхоз». Цена контракта, который заключили между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и подрядной организацией, превышает 19 млн рублей.

Новые зеленые насаждения появятся на улице Малахова, в сквере Привокзальном, на проспекте Строителей, аллее по улице Аванесова, Змеиногорском тракте, на улице Димитрова и проспекте Космонавтов.

Кроме того, новые деревья высадят на проспекте Комсомольском, улицах Чкалова, Льва Толстого, Партизанской, Брестской, Союза Республик, Путиловской и в парке «Центральный». Всего высадят 475 деревьев и 3254 саженца кустарников.

Работы по озеленению также включают снос 238 пришедших в негодность, аварийных и потерявших свой декоративный вид деревьев.

Кроме того, планируют корчевку 239 пней и санитарную обрезку больных, усыхающих, надломленных и повисших вниз, переплетенных ветвей, — отмечают в мэрии.

Напомним, ранее многие жители Барнаула были возмущены спиленными деревьями на улице Молодежной. Власти города сообщили, что речь идет не о тотальной вырубке, а о замене. На месте спиленных деревьев высадят новые.