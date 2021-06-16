В Барнауле до конца июня перекрыли улицу Ядринцева из-за ремонта теплосети

В Барнауле из-за ремонта теплосети до полуночи 30 июня перекрыли участок улицы Ядринцева, сообщает мэрия города.

Движение транспорта закрыли по всей ширине переулка Ядринцева в районе пересечения с улицей Песчаной.

«Движение автобусов маршрута № 41 на время ремонта организовано по следующей схеме: пр-кт Ленина — ул. Партизанская — ул. Челюскинцев (ост."Партизанская»). В обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост."Партизанская") — ул. Партизанская — пр-кт Ленина, далее — по маршруту", — разъяснили в мэрии.

Автомобилистов попросили проявлять внимательность и выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее сообщали, что в Барнауле на месяц ограничат движение на одной из полос улицы Деповской — с 15 июня по 15 июля.