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Жизнь

В Барнауле до сих пор ищут нового хозяина для Calipso

В краевой столице на продажу вновь выставили пассажирский прогулочный теплоход Calipso 1. На это раз за 20 млн рублей. Судно с громким «морским» именем было оборудовано на базе ЯМЗ 238 с мотором в 220 «лошадок», говорится в объявлении на «Авито».

В Барнауле за 20 млн рублей продается теплоход Calipso 1.
В Барнауле за 20 млн рублей продается теплоход Calipso 1.
"Авито".

Теплоход был построен в 1963 году. Перестроили его в 2016-м. Теперь на судне есть четыре двухместные каюты, зона для гриля на корме, сауна, душевая, полноценная кухня.

Кроме того, на Calipso 1 размещена удобная кают-компания, которую можно использовать как столовую, просторная палуба и обустроенная кабина экипажа со спальным местом.

«Все предусмотрено для удобства личного использования, а также в коммерческих целей», — говорится в тексте объявления.

Прогулочное судно оборудовано дизель-генератором на 30 кВт. Длина Calipso 1 составляет 27 м, а ширина — 4,8 м.

Год назад теплоход выставлялся за 17 млн рублей. В 2021-м стоимость увеличилась на 3 млн рублей.

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