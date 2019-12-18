В Барнауле дорожники отчитались об активной борьбе со снегом после претензий прокуратуры

В краевой столице дорожники стараются привести улицы в порядок после череды снегопадов. 18 декабря Андрей Курышин, директор МБУ «Автодорстрой», рассказал, как именно организована работа служб и влияет ли на них непогода.

В наступившем зимнем сезоне уже было много снегопадов, которые продолжаются несколько дней. По словам Андрея Курышина, в настоящее время уже вывезли снега на 20% больше, чем в прошлом году — 168 тыс. кубических метров.

Обилие снега вносит сложности в работу дорожников. Ежедневно на улицах краевой столицы трудится от 170 до 230 единиц техники, на уборке тротуаров работает от 40 до 50 единиц, более 130 рабочих. Андрей Курышин добавил, что существует проблема комплектации учреждения, но ее должны решить.

Износ техники составляет 88%, но мы прилагаем все усилия, чтобы содержать улично-дорожную сеть в нормативном состоянии. При необходимости привлекается дополнительная техника, — сказал директор МБУ «Автодорстрой».

По его словам, основные городские магистрали прочищены, остаются снежные валы. Особое внимание уделяют тротуарам, парковкам, подходам к пешеходным переходам. Кроме того, разработан план по очистке тротуаров. Его будут еженедельно публиковать на официальном сайте администрации Барнаула.

Снег в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Сейчас ведут работы по очистке и вывозу снега на проспекте Комсомольском, улицам Крупской, Анатолия и Энтузиастов. А на Антона Петрова и Советской Армии проводят уборку у пешеходных переходов. Также в Барнауле сформировали отдельные бригады, которые задействованы на расчистке от снега проблемных участков тротуаров.

Говоря об уборке снега на парковках, Андрей Курышин отметил, что там почти круглосуточно находится транспорт. В некоторых местах для решения проблемы устанавливают знаки, ограничивающие стоянку.

Снег в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Напомним, ранее барнаульская прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД проверила, как городские власти исполняют нормы законодательства при содержании дорог. В результате выявили нарушения.

Директор МБУ «Автодорстрой» заявил, что в ближайшее время проблемные участки очистят от снега. Андрей Курышин отметил, пока работы находятся на начальной стадии, закончить их планируют в течение недели.

По данным алтайского ЦГМС, в конце дня 19 декабря возможны небольшой снег, местами на дорогах сильная гололедица.