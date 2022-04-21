21 апреля
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Жизнь

В Барнауле единоросс отправил коммуниста в клетку со львом

Депутат АКЗС от «Единой России» Сергей Писарев рассказал на своей странице во «ВКонтакте», как с группой алтайских деятелей прогулялся по своему Барнаульскому зоопарку.

Сергей Писарев.
Сергей Писарев.
Altapress.ru, Анна Зайкова

В гости к животным пришли руководитель фракции «Коммунисты России» в АКЗС Сергей Матасов, помощник алтайского депутата Госдумы Валерий Зиястинов и председатель церковного суда Барнаула, архимандрит Илларион.

«Посетили барнаульский зоопарк „Лесная сказка“. Погуляли по зоопарку. Поговорили о братьях наших меньших. О жизни», — объяснил Писарев цель променада.

Запись прокомментировал Матасов, который во время прогулки по зоопарку зашел ко льву в клетку.

«Теперь могу гордиться, что побывал в клетке у льва и покормил львенка! Спасибо большое за добрую встречу и увлекательную экскурсию по зоопарку. Расширяйтесь и радуйте людей!» — написал депутат.

В подтверждение Матасов опубликовал фотографию, на которой он положил руку на голову молодому льву.

Зиястинов также выразил Писареву благодарность за «великий труд», без которого «такого уникального уголка в Барнауле не было бы».

«Как приятно видеть, что каждая птичка и медведь, увидя вас, живо реагируют, радуются! Значит, в вашем доме покой и любовь! И пусть так будет всегда», — подчеркнул помощник депутата ГД Ивана Лоора.

Ранее altapress.ru прогулялся по Барнаульскому зоопарку и рассказал о «сладких парочках», малышах и других питомцах.

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