В Барнауле экстренно ремонтируют рвущиеся на лютом морозе трубы (обновлено)

Одна из аварий произошла на теплосети на пересечении улиц 80 Гв. Дивизии и Эмилии Алексеевой. Из-за повреждения произошел выход воды на проезжую часть.
Ограничений подачи тепла потребителям близлежащих домов нет.
Еще одна коммунальная авария произошла в частном секторе по адресу ул. Горно-Алтайская 34. Без отопления остаются десять частных жилых домов.
Бригада СГК работает на месте. Восстановить подачу тепла планируют к 12 часам дня.
Обновлено в 12.18
Ремонтные работы на улице Горно-Алтайской завершены. Идет подача тепла.