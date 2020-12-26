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Жизнь

В Барнауле экстренно ремонтируют рвущиеся на лютом морозе трубы (обновлено)

Две коммунальные аварии в краевой столицы 26 декабря устраняют специалисты «Сибирской генерирующей компании».

Отопление. Радиатор.
Отопление. Радиатор.
СС0

Одна из аварий произошла на теплосети на пересечении улиц 80 Гв. Дивизии и Эмилии Алексеевой. Из-за повреждения произошел выход воды на проезжую часть.

Ограничений подачи тепла потребителям близлежащих домов нет.

Еще одна коммунальная авария произошла в частном секторе по адресу ул. Горно-Алтайская 34. Без отопления остаются десять частных жилых домов.

Бригада СГК работает на месте. Восстановить подачу тепла планируют к 12 часам дня.

Обновлено в 12.18

Ремонтные работы на улице Горно-Алтайской завершены. Идет подача тепла.

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