4 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле еще раз потравят комаров

Повторную обработку от комаров проведут в Барнауле, сообщили в мэрии. Первая дезинсекция проходила в середине июня.

Рой комаров. Лето.
Рой комаров. Лето.
CC0

Травить комаров будут рано утром или вечером, если не будет дождя и ветра.

Обработают Нагорный парк, аллею на пр. Ленина, сквер Химиков, Обской бульвар, Зеленый сквер, Ленинградскую аллею, площадь Мира, аллею по ул. Георгия Исакова, зеленую зону от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского, сквер по ул. Панфиловцев, 22, площадь Народную, сквер на площади Победы.

Также от комаров обработают прибрежные участки. Среди них: место протоки Оби в поселке Ильича, берег реки Ляпиха в Гоньбе, озеро Пионерское в Казенной Заимке, в районе пруда вдоль улицы Власихинской, в районе русла реки Власиха по улице Сибирской, в комплексе "Заречье", по береговой линии на улице Школьной и на улице Набережной в селе Лебяжье.

Также дезинсекцию выполнят на озерах в поселке Землянуха, в Юбилейном парке, Мизюлинской роще и на Докучаево.

Ранее дружелюбных и гигантских стрекоз заметили в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость