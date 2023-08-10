10 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле эвакуировали посетителей Galaxy из-за угрозы минирования

Днем 10 августа эвакуировали посетителей из ТРЦ "Пионер" в Барнауле. Сейчас то же самое происходит в Galaxy, сообщают в соцсетях.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Один из посетителей рассказал, что при эвакуации людям сообщили об угрозе минирования.

Подробности выясняются.

На месте работают спецслужбы, есть пожарные машины.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость