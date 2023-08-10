В Барнауле эвакуировали посетителей Galaxy из-за угрозы минирования

Один из посетителей рассказал, что при эвакуации людям сообщили об угрозе минирования.
Подробности выясняются.
На месте работают спецслужбы, есть пожарные машины.
Днем 10 августа эвакуировали посетителей из ТРЦ "Пионер" в Барнауле. Сейчас то же самое происходит в Galaxy, сообщают в соцсетях.
Один из посетителей рассказал, что при эвакуации людям сообщили об угрозе минирования.
Подробности выясняются.
На месте работают спецслужбы, есть пожарные машины.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter