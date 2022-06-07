В Барнауле «гастролерки» обокрали пенсионерок на 450 тыс. рублей, прикинувшись медиками с фонендоскопом

В Алтайском крае задержали трех женщин из Смоленской области, промышлявших кражей денег и украшений у пенсионерок, сообщает региональное МВД.

Женщины под видом медицинских и социальных работников похитили золотые украшения и деньги у двух пенсионерок. Они предлагали пройти бесплатное обследование на дому.

«Судя по всему, подозреваемые гастролировали по разным регионам. Уже установлено, что два преступления они совершили в Барнауле», — рассказали в ведомстве.

Так, 30 мая с жалобой в полицию обратилась 83-летняя женщина, у которой похитили украшения на сумму 270 000 рублей, а также 133 000 рублей.

Она пояснила, что днем пришли три женщины и начали убеждать ответить на пару вопросов и пройти обследование. Во время «медосмотра» совершили кражу.

Через два дня в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка. Женщины пришли к ней домой и с помощью фонендоскопа осматривали мать потерпевшей. После ухода обнаружилась пропажа украшений на 50 000 рублей.

Гастролерок обнаружили в Бийске. У них изъяли 119 000 рублей, банковские карты, семь сотовых телефонов, фонендоскоп и парик.

Женщин заключили под стражу. Возбудили уголовные дела по факту совершения двух краж, проверяется причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.