7 июня
﻿
Жизнь

В Барнауле «гастролерки» обокрали пенсионерок на 450 тыс. рублей, прикинувшись медиками с фонендоскопом

В Алтайском крае задержали трех женщин из Смоленской области, промышлявших кражей денег и украшений у пенсионерок, сообщает региональное МВД.

Трех женщин из Смоленской области задержали в Алтайском крае.
Трех женщин из Смоленской области задержали в Алтайском крае.
22.мвд.рф

Женщины под видом медицинских и социальных работников похитили золотые украшения и деньги у двух пенсионерок. Они предлагали пройти бесплатное обследование на дому.

«Судя по всему, подозреваемые гастролировали по разным регионам. Уже установлено, что два преступления они совершили в Барнауле», — рассказали в ведомстве.

Так, 30 мая с жалобой в полицию обратилась 83-летняя женщина, у которой похитили украшения на сумму 270 000 рублей, а также 133 000 рублей.

Она пояснила, что днем пришли три женщины и начали убеждать ответить на пару вопросов и пройти обследование. Во время «медосмотра» совершили кражу.

Через два дня в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка. Женщины пришли к ней домой и с помощью фонендоскопа осматривали мать потерпевшей. После ухода обнаружилась пропажа украшений на 50 000 рублей.

Гастролерок обнаружили в Бийске. У них изъяли 119 000 рублей, банковские карты, семь сотовых телефонов, фонендоскоп и парик.

Женщин заключили под стражу. Возбудили уголовные дела по факту совершения двух краж, проверяется причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость