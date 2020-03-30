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30 марта
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Жизнь

В Барнауле главные места города подсветят синим

Несколько знаковых мест в Барнауле подсветят синим цветом в рамках акции ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

Буквы"Барнаул".
Буквы"Барнаул".
Настасья Коваленко

Акция «Зажги синим» проводится 2 апреля. Она должна привлечь внимание к проблеме аутизма, изменить отношение в обществе к людям, страдающим этим синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети.

В этот день многие здания в мире подсвечивают синим цветом.

В Барнауле планируется подсветить буквы на склоне Нагорного парка и жилой комплекс «Аквамарин», хорошо просматривающиеся с моста на въезде в город, а также Нулевой километр в центре города.

В каждом районе города собираются включить синюю подсветку на некоторых административных зданиях, крупных магазинах, ресторанах, медицинских учреждениях и жилых домах.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого есть несколько способов: подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об акции, сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хештегами #зажгисиним и #2апреля.

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