В Барнауле главные места города подсветят синим

Акция «Зажги синим» проводится 2 апреля. Она должна привлечь внимание к проблеме аутизма, изменить отношение в обществе к людям, страдающим этим синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети.
В этот день многие здания в мире подсвечивают синим цветом.
В Барнауле планируется подсветить буквы на склоне Нагорного парка и жилой комплекс «Аквамарин», хорошо просматривающиеся с моста на въезде в город, а также Нулевой километр в центре города.
В каждом районе города собираются включить синюю подсветку на некоторых административных зданиях, крупных магазинах, ресторанах, медицинских учреждениях и жилых домах.
В акции могут принять участие все желающие. Для этого есть несколько способов: подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об акции, сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хештегами #зажгисиним и #2апреля.