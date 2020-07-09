В Барнауле главврач лишился поста после скандалов с зарплатами и премиями для супруги

В Барнауле главный врач детской поликлиники № 9 лишился своего поста, сообщает отделение партии «Яблока» в Алтайском крае.

По данным партии, соответствующие решение принял министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, который отказался продлить контракт.

Ранее активисты партии обратились в прокуратуру, минздрав и Госинспекцию труда с просьбой провести проверку. Выяснилось, что некоторым медработникам не платили стимулирующие выплаты, премиальные вознаграждения, а также неверно считали районный коэффициент.

Руководителю вынесли предупреждение. Кроме того, прокуратура признала наличие конфликта интересов — в размере премиального вознаграждения для супруги начальника.

«На наш взгляд, выявленные нарушения при начислении зарплаты лишь вершина айсберга. В поликлинике только врачей и средних медицинских работников около двухсот человек <…> получится страшно подумать какая сумма», — отметил председатель алтайского «Яблока» Александр Гончаренко.

Зарплата врача. medrussia.org.

По словам Гончаренко, в ходе разбирательств двое из «непокорных» медиков, решивших бороться за свои права, вынуждены были уволиться — кардиолог и врач функциональной диагностики.

Также он подчеркнул, что в поликлинике были и сотрудники, которых зарплатой можно сказать баловали в виде различных поощрений.

Стоит отметить, что противостояние между яблочниками и поликлиникой идет с марта 2020 года, когда с жалобой на главного обратились четыре медработника.

Со ссылкой на ответ прокуратуры в партии писали, что вопрос премирования в поликлинике отнесен на усмотрение работодателя, что и вызывает конфликт интересов.

Ранее жители Барнаула жаловались, что в единственном детском травмпункте Барнаула, который находится в детской поликлинике № 9, несколько дней не работает рентген-аппарат.