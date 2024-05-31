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Жизнь

В Барнауле грузовик провалился под землю

В Барнауле на перекрестке грузовик провалился в дырку в асфальте. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

В Барнауле грузовик провалился под землю
В Барнауле грузовик провалился под землю
"Инцидент Барнаул"

Происшествие произошло на пересечении ул. Северо-Западной и Цветочной.

На кадрах видно, что задняя часть грузовика ушла под асфальт.

В СГК отметили, что грузовик, вес которого предположительно составляет около 30 тонн, во время работ барнаульского Дорожно-строительного управления №4 нанес повреждения дорожному полотну в районе ул. Северо-Западная и Цветочная.

В результате асфальтовое покрытие, балки перекрытия и само перекрытие тепловой камеры СГК разрушились. В настоящий момент невозможно определить характер повреждений и их последствия для системы горячего водоснабжения. Стоит отметить, что указанный участок входит в число улиц, где с 28 мая по 9 июня проходят гидравлические испытания, поэтому подача горячей воды пока не осуществляется.

Как только грузовик ДСУ-4 будет эвакуирован, специалисты СГК смогут оценить объем и сроки восстановительных работ теплокамеры.

Ранее сообщалось, что на огромные дорожные ямы обращают внимание барнаульцы.

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