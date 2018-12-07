В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха

Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе. Предприятиям городов и автотранспорту рекомендуют сократить выбросы в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности с 16 часов 7 декабря до 10 утра 10 декабря, отмечает алтайский ЦГМС.
Накоплению загрязняющих веществ способствует холодная и маловетреная погода. В Алтайском крае установилась спокойная погода без осадков. Сильные морозы продержатся в регионе до конца первой декады декабря. С 10 декабря в крае потеплеет.