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Жизнь

В Барнауле и пригороде прошли продовольственные ярмарки

В столице Алтайского края 21 октября прошли продовольственные ярмарки. Продукции на ярмарках реализовано на 2,8 млн рублей.

Овощи. Урожай.
Овощи. Урожай.
СС0

Как сообщает официальный сайт города, ярмарки располагались в пригородной зоне: поселок Научный городок, мкр. Новосиликатном, село Лебяжье, поселок Затон и в самом Барнауле в сквере 60 лет СССР, на ул. Германа Титова, 9.

Чаще всего покупатели приходили за овощами, фруктами, мясом, мясными полуфабрикатами, рыбой мороженой и готовой, колбасными изделиями и мясными копчёностями.

Следующая ярмарка запланировано на 28 октября. В городе можно будет закупиться по адресам: пр-кт Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»), ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова), площадь Народная, ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова), пр-кт Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном «Опера»), ул. Чайковского, 21а (р.п. Южный, площадь перед ДК «Южный».

С начала 2023 года организовано уже 17 продовольственных ярмарок и задействовано 11 площадок. Объем продаж превысил показатели прошлого года на 5,7% (6,6 млн рублей) и составил 122,2 млн рублей.

Ранее мы рассказывали про общегородской субботник.

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