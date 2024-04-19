В Барнауле и пригороде пройдут продовольственные ярмарки. Адреса

На ярмарках можно будет приобрести мясо, полуфабрикаты, сладости, фрукты, овощи и многое другое. А также для садоводов будут продавать саженцы.
Площадки разместят по следующим адресам:
- Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;
- Индустриальный район - ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район - ул. Попова, 86 (пл. Народная);
- Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Время проведения ярмарок с 10:00 до 14:00 часов.
Ранее стало известно, когда в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки.
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