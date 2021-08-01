В Барнауле и в Бийском районе ищут детей, которые не вернулись с прогулки

Одиннадцатилетний Сергей Кидяров пропал в Барнауле, ушел на прогулку 31 июля.
Его приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, глаза голубые
Был одет: темно-голубая футболка, светло-коричневые шорты, синие сланцы.
Двенадцатилетняя Анна Шмарова из села Малоенисейское (пос. Семеновод) Бийского района также не вернулась домой 31 июля.
Ее приметы: рост 154 см, нормального телосложения, волосы бело-розовые окрашенные, глаза серо-голубые.
Была одета: черная футболка, красные шорты, серые шлёпанцы, белая кепка.
С собой: бордовая сумка, велосипед.
Всех, кто знает о местонахождении пропавших, либо видел их, просьба сообщить по телефону: 112 или 8−800−700−54−52 ПСО «Лиза Алерт»