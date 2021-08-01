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Жизнь

В Барнауле и в Бийском районе ищут детей, которые не вернулись с прогулки

В Алтайском крае волонтеры разыскивают двух детей — они не вернулись с прогулки, сообщает «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Алтайского края». Один ребенок пропал в Барнауле, а второй — в селе Малоенисейское Бийского района.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Одиннадцатилетний Сергей Кидяров пропал в Барнауле, ушел на прогулку 31 июля.

Его приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, глаза голубые

Был одет: темно-голубая футболка, светло-коричневые шорты, синие сланцы.

Сергей Кидяров.
Сергей Кидяров.
«ЛизаАлерт».

Двенадцатилетняя Анна Шмарова из села Малоенисейское (пос. Семеновод) Бийского района также не вернулась домой 31 июля.

Ее приметы: рост 154 см, нормального телосложения, волосы бело-розовые окрашенные, глаза серо-голубые.

Была одета: черная футболка, красные шорты, серые шлёпанцы, белая кепка.

С собой: бордовая сумка, велосипед.

Анна Шмарова.
Анна Шмарова.
«ЛизаАлерт».

Всех, кто знает о местонахождении пропавших, либо видел их, просьба сообщить по телефону: 112 или 8−800−700−54−52 ПСО «Лиза Алерт»

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