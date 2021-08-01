В Барнауле и в Бийском районе ищут детей, которые не вернулись с прогулки

В Алтайском крае волонтеры разыскивают двух детей — они не вернулись с прогулки, сообщает «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Алтайского края». Один ребенок пропал в Барнауле, а второй — в селе Малоенисейское Бийского района.