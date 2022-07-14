В Барнауле инициативные жители добились переноса новых велодорожек в другое место

Инициативные барнаульские жители добились переноса строительства новой велодорожки на ул. 280-летия Барнаула в другое место.

Велодорожку должны были совместить с пешеходной зоной вдоль домов № 21, 23, 25 и 27.

Однако жители сочли, что такое размещение будет небезопасным для пешеходов и детей, а также уничтожит зеленые насаждения.

Поэтому они написали письмо в администрацию города с предложением либо перенести дорожку, либо оградить ее от пешеходной зоны.

Администрация города пошла навстречу жителям — велодорожку сместят к нечетной стороне от благоустроенного тротуара ближе к парковочным карманам, пишет пресс-служба городской администрации.

Также заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев заявил, что что при устройстве велодорожки демонтаж существующего тротуара и зеленых насаждений вдоль указанных домов не запланирован — после завершения работ все будет восстановлено.

Кроме того, в осенний период здесь будет высажено более 50 новых деревьев и еще 300 кустарников.

Ранее altapress.ru посмотрел, как на Горе в Барнауле делают новую дорожку для велосипедистов и пешеходов.