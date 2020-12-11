В Барнауле инвалиду на 141 тыс. рублей затопило квартиру после ремонта крыши «инвалидами»

Крышу дома капитально отремонтировала подрядная организация после заключения договора с алтайским Фондом капремонта.
«Однако в результате нарушения технологии выполнения работ и выпадения осадков произошло затопление квартиры», — рассказали в ведомстве.
Эксперты оценили причинный ущерб — 141 тыс. рублей. Однако в фонде в выплате компенсации отказали.
Тогда в ситуацию вмешалась прокуратура, которая проверила жалобу матери инвалида. В ведомстве решили, что отказ незаконный.
«В силу действующего законодательства данная организация несет ответственность за ненадлежащие действия подрядчика при осуществлении капитального ремонта в многоквартирном доме», — пояснили в прокуратуре.
Суд встал на сторону прокурора и семьи, взыскав с фонда 141 тыс. рублей.
Ранее произошел потоп в элитном жилом комплексе в центре Барнаула — вода лилась буквально с потолка.