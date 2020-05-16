В Барнауле ищут дом для пса, выжившего после огнестрельного ранения

Молодой пес по кличке попал в клинику в очень тяжелом состоянии после огнестрельного ранения. Его нашли в гаражах в поселке Южный, пишет ТОЛК.

Волонтеры назвали собаку Патроном. Пес получил выстрел охотничьей дробью в шею и чудом выжил. Сейчас спасители собаки пытаются наказать виновного и ищут ей новый дом.

«Такого я не видела нигде. У него в мягких тканях полностью все было в пулях. Даже не пули, а дробь. Скорее всего, выстрел был сделан с близкого расстояния, потому что дробь локализовалась именно в шее», — говорит ветеринар Владислава Волкова.

Патрон успешно перенес операцию и уже поправляется. Врачи написали заявление в прокуратуру в попытке найти обидчика.

Патрон не агрессивен, позволяет носить себя на руках, гладить, кормить. Врачи активно ищут подопечному клиники хозяев, которые его приручат.