В Барнауле ищут место для памятника строителям

Ветераны строительной отрасли предлагают установить в Барнауле памятник в честь строителей. Идею обсуждали на заседании в профильном союзе.

Установка памятного знака в честь строителей — это дань памяти тем, кто посвятил свою жизнь самой созидательной профессии, считает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

В первую очередь, место расположения будущего памятника должно быть недалеко от пр. Строителей. Например, пешеходная зона в районе гостиницы «Барнаул», «стрелка» в месте раздвоения проспекта, а также место в районе железнодорожного моста.

Кроме того, прозвучало предложение установить памятный знак у главного корпуса Архитектурно-строительного колледжа.

В итоге эксперты решили, что обсудят этот вопрос с общественностью и выслушают мнения горожан.

На разработку эскиза планируется провести открытый конкурс с привлечением как профессионалов, так и начинающих архитекторов и дизайнеров.