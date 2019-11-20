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Жизнь

В Барнауле ищут место для памятника строителям

Ветераны строительной отрасли предлагают установить в Барнауле памятник в честь строителей. Идею обсуждали на заседании в профильном союзе.

Барнаульский строитель.
Барнаульский строитель.
Анна Зайкова

Установка памятного знака в честь строителей — это дань памяти тем, кто посвятил свою жизнь самой созидательной профессии, считает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

В первую очередь, место расположения будущего памятника должно быть недалеко от пр. Строителей. Например, пешеходная зона в районе гостиницы «Барнаул», «стрелка» в месте раздвоения проспекта, а также место в районе железнодорожного моста.

Кроме того, прозвучало предложение установить памятный знак у главного корпуса Архитектурно-строительного колледжа.

В итоге эксперты решили, что обсудят этот вопрос с общественностью и выслушают мнения горожан.

На разработку эскиза планируется провести открытый конкурс с привлечением как профессионалов, так и начинающих архитекторов и дизайнеров.

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