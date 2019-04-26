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Жизнь

В Барнауле ищут подростка, который сбежал от сопровождающего в психбольнице

В Барнауле полицейские ищут 14-летнего Станислава Мальцева. Утром 23 апреля юноша сбежал от сопровождающего, когда его привезли в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Станислав Мальцев живет в Алейском центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей в селе Вавилон.

Пропал Станислав Мальцев.
Пропал Станислав Мальцев.
ГУ МВД России по Алатйскому краю.

Приметы подростка:

  • на вид 14 лет,
  • рост 170−175 см.,
  • полного телосложения,
  • волосы короткие светлые,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • футболка зеленого цвета,
  • штаны спортивные черного цвета, зауженные,
  • куртка-ветровка черного цвета без капюшона, с карманом на груди,
  • кроссовки темно-коричневого цвета.

Ранее парень неоднократно уходил, он состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 42−02−02, 102, либо 8−913−099−10−18 или в ближайший отдел полиции.

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