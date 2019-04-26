В Барнауле ищут подростка, который сбежал от сопровождающего в психбольнице

Станислав Мальцев живет в Алейском центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей в селе Вавилон.
Пропал Станислав Мальцев.
ГУ МВД России по Алатйскому краю.
Приметы подростка:
- на вид 14 лет,
- рост 170−175 см.,
- полного телосложения,
- волосы короткие светлые,
- глаза голубые.
Был одет:
- футболка зеленого цвета,
- штаны спортивные черного цвета, зауженные,
- куртка-ветровка черного цвета без капюшона, с карманом на груди,
- кроссовки темно-коричневого цвета.
Ранее парень неоднократно уходил, он состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 42−02−02, 102, либо 8−913−099−10−18 или в ближайший отдел полиции.