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Жизнь

В Барнауле ищут волонтеров-«бабушколюбов»

Благотворительный фонд «Старость в радость» объявил о сборе волонтеров, которые хотят помогать пожилым людям.

Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.
Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.
vk.com/svr_alt.

«Мы приглашаем тех, кто готов направить свое время, умения и энергию на помощь пожилым людям, откликнуться на их нужды, — говорят в фонде. — Это и поездки в интернаты, и участие в ярмарках, мастер-классах и других событиях в городе».

Фонд существует с 2006 года, у него есть региональные группы в 32 субъектах России. В Алтайском крае под опекой фонда 16 учреждений для пожилых людей и больше 1600 человек, которым нужна помощь.

На встрече расскажут, как можно навестить обитателей домов престарелых, бывает ли грустно в поездках, почему положительных эмоций там гораздо больше. Как не бояться незнакомых бабушек и дедушек, как реагировать на плач и другие нюансы волонтерства расскажут опытная команда фондаю

А если все же есть боязнь личной встречи, то здесь можно узнать, как помочь пожилым людям, не переступая порог дома престарелых.

В фонде также ответят на практические вопросы: как записаться в поездку, далеко ли ехать, что брать с собой, как проходят поездки.

Встреча организована с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Сбор пройдет 19 октября в 12:00 на ул. Деповской, 7 офис А1−110. Все вопросы можно задать по телефону +7 923 006 5688 или в группе Вконтакте.

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