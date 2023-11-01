2 ноября
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Жизнь

В Барнауле из квартиры пришлось вывезти 28 кошек

Из запущенной муниципальной квартиры пришлось вывезти 28 кошек. Содержание животных было отвратительным. Сейчас некоторых питомцев поместили в приют "Бусинка", а других в приют "Ласка".

Кот чихает.
Кот чихает.
pixabay.com.

Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", волонтеры не могли оставить котов. Сами очевидцы заявили, что животные в ужасном состоянии, все тощие, обезвоженные и испуганные.

Квартира находится по ул. Ленина, 112, соседка снизу рассказала о том, кто жил над ней. Жителями зловонной квартиры были женщина и ее 33-летний сын. Три года назад женщина умерла, она и была кошатницей и даже при жизни соседи жаловались на неприятный запах, доносящийся из ее жилья.

После смерти, сын начал вести себя неадекватно, выбрасывал котят из окна. Сейчас его местоположение неизвестно, мужчину ищет полиция.

А в управляющей компании сообщили рассказали, что городской комитет ЖКХ подал в суд иск о принудительном выселении барнаульца.

Соседка надеется, что квартиру скоро приведут в порядок и вонь прекратится.

Ранее в Москве спасли кота, который провел в машине четыре дня.

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