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4 марта -2°C

В Барнауле из-за аномально теплой погоды необычайно рано распустилась верба

Верба распустилась в Барнауле необычайно рано — фотокорреспондент altapress.ru запечатлела это явление.

Верба. Весна в Барнауле.
Верба. Весна в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как сообщили нашей редакции в региональном Гидрометцентре, это объясняется очень теплой погодой.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Дело в том, что минувшая зима выдалась в Алтайском крае очень теплой. Даже можно сказать аномально теплой.

По словам собеседницы, средняя температура за зимний сезон 2019−2020 в Алтайском крае составила −8…−10 градусов.

Это на 3 — 6 градусов теплее многолетней нормы.

Верба. Весна в Барнауле.
Верба. Весна в Барнауле.
Анна Зайкова.

Когда в Алтайский край придет метеорологическая весна

Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.

В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.

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