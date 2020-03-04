В Барнауле из-за аномально теплой погоды необычайно рано распустилась верба

Как сообщили нашей редакции в региональном Гидрометцентре, это объясняется очень теплой погодой.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
Дело в том, что минувшая зима выдалась в Алтайском крае очень теплой. Даже можно сказать аномально теплой.
По словам собеседницы, средняя температура за зимний сезон 2019−2020 в Алтайском крае составила −8…−10 градусов.
Это на 3 — 6 градусов теплее многолетней нормы.
Когда в Алтайский край придет метеорологическая весна
Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.
В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.
В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.