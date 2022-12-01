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Жизнь

В Барнауле из-за гололеда маршрутка долго не могла заехать в гору

В Барнауле маршрутка 1 ноября не смогла заехать на гору, рассказали очевидцы. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

Автобус не смог заехать на гору.
Автобус не смог заехать на гору.
"Инцидент Барнаул".

Ситуация произошла на ул. Малахова. Автобус не мог заехать на высокий участок и постоянно с него съезжал.

Автор поста возмутился, что никто из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь.

«В итоге водитель маршрутки все-таки поднялся самостоятельно, видимо понял, что ему никто не поможет. Водители, пожалуйста, помогайте друг другу», — написал автор публикации.

Комментаторы удивлены. По мнению многих, на том участке нет никакой горки.

«В какую горку? Там горки нет, от слова совсем. Оператор бы еще сильнее камеру наклонил, как будто на Эверест маршрутка взбирается», — написал мужчина под постом.

Ранее автобус № 35 сломался на маршруте в Барнауле.

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