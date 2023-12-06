В Барнауле из-за неблагоприятной погоды отключилось несколько светофоров

Светофоры отключились по следующим адресам: на площади Победы, пересечении ул. Малахова и пр. Космонавтов, пр. Калинина и ул. Сизова, ул. 40 лет Октября и Германа Титова, на пр. Ленина с ул. Интернациональная.
На данный момент восстановлена работа светофоров на пересечении ул. Малахова и пр. Космонавтов, пересечении ул. 40 лет Октября и Германа Титова. Светофор на площади Победы мигает желтым.
Работы по восстановлению продолжаются.
Также будут проводить плановые работы на сетях электроснабжения. Так, с 10:00 до 13:00 светофор на перекрестке шоссе Ленточный Бор и ул.Кутузова — отключат.
Ранее сообщалось, что стало известно, когда в Барнауле перекроют движение на площади Сахарова.