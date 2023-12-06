6 декабря
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Жизнь

В Барнауле из-за неблагоприятной погоды отключилось несколько светофоров

Из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле отключилось несколько светофоров. При возникновении неисправностей в оборудовании срабатывает защитная функция. Об этом сообщает администрация города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры отключились по следующим адресам: на площади Победы, пересечении ул. Малахова и пр. Космонавтов, пр. Калинина и ул. Сизова, ул. 40 лет Октября и Германа Титова, на пр. Ленина с ул. Интернациональная.

На данный момент восстановлена работа светофоров на пересечении ул. Малахова и пр. Космонавтов, пересечении ул. 40 лет Октября и Германа Титова. Светофор на площади Победы мигает желтым.

Работы по восстановлению продолжаются.

Также будут проводить плановые работы на сетях электроснабжения. Так, с 10:00 до 13:00 светофор на перекрестке шоссе Ленточный Бор и ул.Кутузова — отключат.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда в Барнауле перекроют движение на площади Сахарова.

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