3 апреля
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Жизнь

В Барнауле из-за плановых работ отключат холодное водоснабжение. Адреса

В Барнауле в одном из микрорайонов временно отключат холодное водоснабжение, сообщает «Росводоканал Барнаул».

Росводоканал Барнаул — поставщик холодной воды.
Росводоканал Барнаул — поставщик холодной воды.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Барнаульцам из микрорайона Спутник-2 4 апреля с 9 до 19 часов придется остаться без холодной воды.

Адреса отключения:

  • ул. Медовая, 7-43,
  • ул. Черничная, 1-77а, 2-98,
  • ул. Персиковая, 13-73, 12-80,
  • ул. Лимонная, 3-73, 2-74,
  • ул. Имбирная, 3-75, 2-75,
  • ул. Мятная, 1-75, 2-74,
  • ул. Анисовая, 1-81, 4-74а,
  • ул. Айвовая, 1-75, 2-74,
  • ул. Вишневая, 71-89, 80-98,
  • ул. Смородиновая, 51-67, 40-68,
  • ул. Клюквенная, 22-42,
  • ул. Вязовая, 1-49, 2-50,
  • ул. Апельсиновая, 1-43, 2-42,
  • ул. Ирисовая, 2-28, 5-21,
  • ул. Колосковая, 1-7, 4-48,
  • пр. Чайный, 1-11, 2,
  • пр. Травяной, 1, 2,
  • пр. Летний, 2-22, 17, 19, 21.

Ранее сообщалось, что светофоры временно отключат в Барнауле.

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