В Барнауле из-за плановых работ отключат холодное водоснабжение. Адреса

Барнаульцам из микрорайона Спутник-2 4 апреля с 9 до 19 часов придется остаться без холодной воды.
Адреса отключения:
- ул. Медовая, 7-43,
- ул. Черничная, 1-77а, 2-98,
- ул. Персиковая, 13-73, 12-80,
- ул. Лимонная, 3-73, 2-74,
- ул. Имбирная, 3-75, 2-75,
- ул. Мятная, 1-75, 2-74,
- ул. Анисовая, 1-81, 4-74а,
- ул. Айвовая, 1-75, 2-74,
- ул. Вишневая, 71-89, 80-98,
- ул. Смородиновая, 51-67, 40-68,
- ул. Клюквенная, 22-42,
- ул. Вязовая, 1-49, 2-50,
- ул. Апельсиновая, 1-43, 2-42,
- ул. Ирисовая, 2-28, 5-21,
- ул. Колосковая, 1-7, 4-48,
- пр. Чайный, 1-11, 2,
- пр. Травяной, 1, 2,
- пр. Летний, 2-22, 17, 19, 21.
Ранее сообщалось, что светофоры временно отключат в Барнауле.
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