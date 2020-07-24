В Барнауле из-за ремонта тепловой сети будет кратковременно ограничена подача горячей воды для 62 тысяч жителей

С 27 июля в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от 12 до 36 часов для 62 тысяч горожан. Это нужно, чтобы ввести в работу капитально отремонтированные участки тепловых сетей.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Напомним, всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе гаражного кооператива по адресу ул. Попова 5а/4, жилых домов по проспекту Ленина, № 144-№ 150 и Ленина № 157-№ 159. Они относятся к контуру ТЭЦ-2 и работы на них велись без продления срока отключения горячей воды после опрессовки. Это удалось сделать благодаря существующим резервным линиям тепловых сетей. Однако сейчас, для ввода в эксплуатацию новых теплотрасс, необходимо кратковременное отключение ресурса. Эта процедура называется переврезкой.

В связи с завершением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадут:

На сутки , с 9.00 27 июля до 9.00 28 июля — 43 многоквартирных дома , 3 детских сада , 2 школы , 3 больницы и 12 административных зданий по улицам Попова , Кавалерийская , Монтажников и В. Кащеевой. Всего 15 830 жителей.

— 43 многоквартирных дома 3 детских сада 2 школы 3 больницы и 12 административных зданий по улицам Попова Кавалерийская Монтажников и В. Кащеевой. Всего 15 830 жителей. На 12 часов , С 9.00 до 21.00 28 июля — 63 многоквартирных дома , 2 детских сада , 3 школы , 2 больницы и административных здания. Всего 7 444 жителя.

— 63 многоквартирных дома 2 детских сада 3 школы 2 больницы и административных здания. Всего 7 444 жителя. На 1,5 суток , с 9.00 28 июля до 21.00 29 июля — 229 многоквартирных домов , 21 детский сад , 13 школ , 7 частных домов , 7 больниц и 35 административных зданий. Всего 39 525 жителей.

Список всех объектов, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения — отмечен на карте:

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное отключения горячей воды:

по 28 июля — для 13 многоквартирных домов, детский сад и 2 административных здания по улицам Деповская, Брестская, проспектам Социалистический и Строителей. Под отключение попадают 911 жителей.

Все данные также отображены на интерактивной карте СГК.

Пояснения к карте:

Желтые — отключения из-за повреждения на теплосети;

Оранжевые — реконструкция и капитальные ремонты теплосетей 2020.

Зеленые — подача воды возобновлена.

Если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды нет — обращайтесь в вашу управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.