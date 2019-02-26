В Барнауле из-за жалобы женщины на шум демонтируют спортивную площадку

Суд удовлетворил иск жительницы Барнаула и обязал застройщика ее дома демонтировать футбольно-баскетбольную площадку. В решении суда сказано, что у горожанки ухудшилось здоровье из-за постоянного шума и крика детей, пишут РИА Новости.

По информации ведомства, женщина обратилась в суд с иском к компании «Карнеол». Жительница Барнаула указала, что по договору, заключенному между ней и ответчиком, она является участником долевого строительства квартиры и не давала согласия на возведения спортивной площадки во дворе дома.

В выходные и будние дни с утра до вечера на спортивной площадке собираются посторонние лица, тренируются, громко кричат, стучат мячом в том числе по сетке ограждения, нецензурно выражаются, курят сигареты и наркотики, распивают спиртные напитки, громко слушают музыку, ведут себя агрессивно, — сказано в сообщении суда.

Горожанка отметила, что от шума у нее ухудшилось состояние здоровья, она обеспокоена, появилась постоянная тревога. Жительница Барнаула ходатайствовала о снесении площадки и выплате моральной компенсации в 100 тысяч рублей

Требования удовлетворили частично, потому что удалось доказать, что площадка была ближе к дому, чем положено по нормативам. Застройщика оштрафовали на 5 тысяч рублей и обязали убрать площадку. Женщине выплатят компенсацию 10 тысяч рублей.

В группе «Инцидент Барнаул» сообщение о сносе спортивной площадки собрало больше 220 комментариев. Многие пользователи недовольны демонтажем и считают, что сносить площадку — неправильно. Однако есть и те, кто встал на сторону женщины.