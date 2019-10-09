Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле из-за жары верба распустилась второй раз за год

В Барнауле верба распустилась второй раз за год на фоне очень теплой для октября погоды.

Верба распустилась в Барнауле второй раз за год.
Верба распустилась в Барнауле второй раз за год.
altapress.ru.

Сейчас в городе можно наблюдать, как верба, которая обычно распускается по весне, повторило сей финт практически в середине осени.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, теплая погода продержится в Алтайском крае до конца первой половины октября.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость