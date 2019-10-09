В Барнауле из-за жары верба распустилась второй раз за год

Сейчас в городе можно наблюдать, как верба, которая обычно распускается по весне, повторило сей финт практически в середине осени.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, теплая погода продержится в Алтайском крае до конца первой половины октября.
В Барнауле верба распустилась второй раз за год на фоне очень теплой для октября погоды.
Сейчас в городе можно наблюдать, как верба, которая обычно распускается по весне, повторило сей финт практически в середине осени.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, теплая погода продержится в Алтайском крае до конца первой половины октября.
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