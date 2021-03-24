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Жизнь
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Лебеди-кликуны покинули Алтайский край

На озере Светлом почти не осталось птиц. Перезимовавшие лебеди улетают в Салехардскую тундру — строить гнезда и выводить птенцов, рассказали в пресс-службе Минприроды.

Лебеди на озере Светлом.
Лебеди на озере Светлом.
Алексей Эбель.

Каждый год на незамерзающее озеро прилетают стаи птиц. Первые лебеди появились здесь в 1967 году — тогда было всего 15 птиц. В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро с молодым потомством.

В январе орнитологи насчитали на озере Светлом более 1 тыс. лебедей-кликунов и около 2 тыс. уток (в основном кряквы). Ещё примерно 400 особей лебедей отмечались на соседних незамерзающих озёрах.

В России всего два заказника, где зимуют лебеди-кликуны: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края на озере Светлом (Лебединое).

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