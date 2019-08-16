«Я пережил четырех мэров Луны». В Барнауле известные бизнесмены обсудили будущее на форсайт-сессии

В Алтайском крае в достаточно вялотекущем режиме проходит обсуждение стратегии развития региона до 2035 года. Немного расшевелить этот процесс и включиться в него решили алтайские бизнесмены. 15 августа состоялась традиционная летняя встреча предпринимателей, прошедшая в формате веселой форсайт-сессии под названием #ПРОБУДУЩЕЕ.

Организовал мероприятие издательский дом «Алтапресс». Один из конкурсов посвящался общению вымышленного представителя бизнеса с новым мэром. Сценка пришлась как нельзя кстати.

«Люди и труд» все перетрут!

Более 100 участников мероприятия, собравшиеся теплым вечером в шатре «Монблан», были разделены на три команды и их группы поддержки. Условно говоря, эти команды были сформированы из предполагаемых сценариев будущего Алтайского края.

Команда промышленников отстаивала свои индустриальные интересы и называлась «Люди и труд». Их девиз в общем-то был злободневен: «Люди и труд все перетрут. И условия создадут». Команда аграриев назвала себя очень скромно «Наше — всё» и обещала в будущем всех жителей края — да что там края, всей планеты! — «накормить, перекормить и выкормить». Третью команду представляли бизнесмены из сферы торговли и различного рода услуг. Они гордо назвали себя «Жюль Верн». С намеком на то, что сейчас напридумывают самые фантастические истории.

Все конкурсы оценивались жюри под председательством бывшего руководителя Алтайсбербанка Владимира Песоцкого.

Как пристроить в торговую сеть пятиногую курицу?

Большинству участников летней встречи тема будущего оказалась близкой. Каждый предприниматель хочет жить в родном и успешном регионе, приносить ему пользу, понимать место своей компании на региональном и российском рынках. Именно поэтому в рамках веселых конкурсов бизнесмены под шум своих групп поддержки вели непростые переговоры о развитии бизнеса с властью, пытались пристроить свою продукцию в крупную федеральную сеть или разбирались с подрядчиком, который по неосторожности в рамках «мусорной реформы» снес фасад центрального офиса компании.

Летняя форсайт-сессия предпринимателей Барнаула Дмитрий Лямзин

Вот к примеру, одно из шуточных заданий, прошедшее в формате командного поединка. Фермер из Алтайского края Курников добился уникальной технологии, когда у одной курицы вместо двух ног вырастает пять. Воодушевленный этим он отправился в торговую сеть с предложением увеличить свою продукцию на полках. Но в торговой сети тоже люди не лыком шиты. Они давай спрашивать про сертификаты, про ГМО, про готовность доплачивать за место на полке. В общем, участникам поединка было о чем поговорить. На повышенных тонах.

Летняя форсайт-сессия предпринимателей Барнаула Дмитрий Лямзин

Другая задача. Инвестор приобрел на Луне участок. Но вот незадача — новый мэр хочет, чтобы он реализовал на этом участке проект «Квартал». А генплана-то нет! И соответственно у мэра лунного города свое видение того, какой должна быть новостройка в лунной долине. Попробуйте с таким мэром договориться. Или подкупить его. Или породниться с ним. Непростая задача. А у инвестора своя правда: «Я пережил колонизацию Юпитера, четырех мэров Луны, и всегда сотрудничество с администрацией приводило только к убыткам».

Во время командных дуэлей «феерил» Андрей Макулов из «ФорБанка»: ему удалось и куриные окорочка в сеть пристроить так, что торговой сети еще и доплачивать пришлось, и мэра уговорить на очень выгодную сделку. Смех и овации в зале вызвала шутка, родившаяся экспромтом в диалоге между инвестором и мэром: «А как вашу дочь звать, уважаемый мэр? — Злата. — Злата? О-о-о! Намек понял!».

Кто стал чемпионом

По сумме набранных баллов чемпионами летней встречи стала команда аграриев во главе с капитаном Валерием Гачманом («Грана»). На втором месте «сервисники» с капитаном Александром Трофимовым («Добрый доктор»). Почетное третье место занял промышленно-строительный коллектив во главе с капитаном Аллой Трубниковой («АЛЬКОН»). Впрочем, это как раз тот случай, когда все команды оказались на пьедестале. Будущее есть у всех!

Летняя форсайт-сессия предпринимателей Барнаула Владимир Вдовин

Присутствовавшие на встрече предпринимателей краевые чиновники также отметили пользу этого мероприятия.

Александр Большаков,

начальник краевого управления по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Такие неформальные встречи предпринимателей нужны и важны. На них выстраиваются коммуникации, в том числе между разными направлениями бизнеса, идет обмен опытом, победами, неудачами. По итогам в том числе таких встреч происходит формирование дальнейшей стратегии бизнеса, отрасли в регионе, в стране. Кто-то принимает решение о продвижении своего товара через кооперацию. Это еще один инструмент по налаживанию бизнеса. Здесь, я вижу, немало представителей и перерабатывающей отрасли. В этом году, могу сказать, ее предприятия делают значительный вклад в развитие экспорта. За первые семь месяцев мы опережаем темпы развития такого периода прошлого года уже в 1,4 раза. Это я говорю о всей продукции сельского хозяйства и ее переработки: зерно, мука, крупяные изделия, мед, замороженную рыбу. Предприятия также инвестируют в продвижение той продукции, которую требует рынок. Это и фасованные сыры — компания «Киприно» увеличивает объемы их производства. Это и мукомольная продукция, которая также модернизирует производство под запросы зарубежного и отечественного рынков. Наши пивоваренные заводы также идут в ногу со временем. Если 5 лет назад «Барнаульский пивоваренный завод» поставил первым линию по розливу в алюминиевые банки, то сегодня уже и другие предприятия отрасли также идут по этому пути. Те бизнесмены, которые хотят сохранить и усилить свои позиции на рынке, занимаются его изучением, чтобы выявить потребности, необходимые конечному потребителю. Скажем, сегодня население, особенно молодые люди, стремятся вести здоровый образ жизни. Они понимают, что употребление напитков, произведенных на основе натурального сырья, — это полезнее, чем условная кола. Поэтому сейчас алтайские предприятия наращивают объемы производства безалкогольных напитков, они заметно растут ежегодно. И их качество сейчас соответствует не только российским, но и международным стандартам.

Организаторы и партнеры

Летняя форсайт-сессия предпринимателей Барнаула Дмитрий Лямзин

Генеральный партнер встречи — инвестиционная компания и банк «Фридом финанс» подготовила для гостей викторину с необычными призами — акциями известных зарубежных корпораций. Также ее представители приготовили и вручили подарки для капитанов всех команд.

Официальный дилер BMW «Дикси» представили новый BMW 7 серии, а также пригласил гостей сделать фотографию в необычной фотозоне «Калейдоскоп».

Ювелирный дом «Александров и К» представил коллекцию изысканных изделий ручной работы в футуристичной выставочной зоне. Кроме того, самый активный участник игры получил ценный приз от Евгения Александрова, директора ювелирного дома.

«Страховой Дом ВСК» приготовил для гостей необычный welcome-дринк с космическими напитками.

Автолизинговая компания «Европлан» представила гостям интересный интерактив — видеоспиннер. В течение всего вечера участники встречи снимали искрометные видео с эффектом slow motion.

Представители бренда натуральной французской косметики и парфюмерии L`Occitane презентовали свои новинки, а также дарили гостям цветы с популярными ароматами.

Компания «Жилищная инициатива» подарила гостям феерическое пиксельное шоу.

«Барнаульский пивоваренный завод» порадовал необычной фотозоной и презентовал лимонад Good Stripes в новой инновационной упаковке.

Всесезонный курорт «Манжерок» устроил викторину, за правильные ответы в которой гости получали приятные бонусы.

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства разместил на территории шатра «Монблан» яркую лаундж-зону.

Издательский дом «Алтапресс» также благодарит партнеров летней встречи предпринимателей: центр пластической хирургии и косметологии River, «Центр доктора Бубновского», сеть специализированных магазинов inVino и «Винотека», руководителя КФХ В. В, Никтченко, а также шатер «Монблан».

Организатор

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Генеральный партнер

Партнер

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Партнер

Партнер

Партнер

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