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Жизнь

В Барнауле к многоэтажкам подступает вода, жители обеспокоены

Жители четырех многоэтажных домов в барнаульском квартале 2011 обеспокоены тем, что к их домам все ближе подступает вода. Они опасаются повторения ситуации трехлетней давности, когда к подъездам невозможно было подойти. Своими опасениями они поделились в паблике Barnaul22.

Вода подступает к многоэтажкам, Барнаул, 2019 год.
Вода подступает к многоэтажкам, Барнаул, 2019 год.
vk.com/barneos22

Речь в сообщении жильцов идет о домах, расположенных на ул. Солнечная Поляна, 103, 105, 111 и на Взлетной, 58. Вода уже поступает во двор, сообщили участники паблика, а управляющая компания отказывается что-то предпринимать, ссылаясь на то, что это не ее зона ответственности.

Из сообщения в паблике Barnaul22:

Наступила весна, а вместе с ней и потоп. Квартал 2011, один из двух выездов на три дома перекрыли мешками с песком, так как вода поступает уже во двор.
Мы, жильцы, боимся повторения ситуации апреля 2016 года, когда к подъездам дома невозможно было подойти. Под этими лужами, огромные ледяные глыбы. Ситуация чрезвычайная. Просим ответственных лиц принять меры".

Один из комментаторов сообщил, что раньше в тех местах были болота, поэтому такое подтопление совершенно неудивительно.

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