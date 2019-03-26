В Барнауле к многоэтажкам подступает вода, жители обеспокоены

Речь в сообщении жильцов идет о домах, расположенных на ул. Солнечная Поляна, 103, 105, 111 и на Взлетной, 58. Вода уже поступает во двор, сообщили участники паблика, а управляющая компания отказывается что-то предпринимать, ссылаясь на то, что это не ее зона ответственности.
Из сообщения в паблике Barnaul22:
Наступила весна, а вместе с ней и потоп. Квартал 2011, один из двух выездов на три дома перекрыли мешками с песком, так как вода поступает уже во двор.
Мы, жильцы, боимся повторения ситуации апреля 2016 года, когда к подъездам дома невозможно было подойти. Под этими лужами, огромные ледяные глыбы. Ситуация чрезвычайная. Просим ответственных лиц принять меры".
Один из комментаторов сообщил, что раньше в тех местах были болота, поэтому такое подтопление совершенно неудивительно.