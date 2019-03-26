В Барнауле к многоэтажкам подступает вода, жители обеспокоены

Жители четырех многоэтажных домов в барнаульском квартале 2011 обеспокоены тем, что к их домам все ближе подступает вода. Они опасаются повторения ситуации трехлетней давности, когда к подъездам невозможно было подойти. Своими опасениями они поделились в паблике Barnaul22.

Речь в сообщении жильцов идет о домах, расположенных на ул. Солнечная Поляна, 103, 105, 111 и на Взлетной, 58. Вода уже поступает во двор, сообщили участники паблика, а управляющая компания отказывается что-то предпринимать, ссылаясь на то, что это не ее зона ответственности.

Из сообщения в паблике Barnaul22:

Наступила весна , а вместе с ней и потоп. Квартал 2011 , один из двух выездов на три дома перекрыли мешками с песком , так как вода поступает уже во двор.

Мы , жильцы , боимся повторения ситуации апреля 2016 года , когда к подъездам дома невозможно было подойти. Под этими лужами , огромные ледяные глыбы. Ситуация чрезвычайная. Просим ответственных лиц принять меры".

Один из комментаторов сообщил, что раньше в тех местах были болота, поэтому такое подтопление совершенно неудивительно.