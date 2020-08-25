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25 августа 16°C
Жизнь

В Барнауле купили новый автомобиль социального такси

В Барнауле появился еще один автомобиль для службы социального такси, об этом сообщили в администрации города. Машину купили по программе соцподдержки населения.

Социальное такси в Барнауле.
Социальное такси в Барнауле.
barnaul.org

Автомобиль на базе ГАЗ-3221 передали в «Горэлектротранс».

В машине есть подъемный механизм, а внутри одновременно могут расположиться два пассажира на инвалидных колясках.

За 2018−2020 годы это уже третий социальный автомобиль, подчеркивают в мэрии.

Кто может пользоваться социальным такси

  • ветераны Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям;
  • инвалиды 1, 2 группы;
  • инвалиды по зрению;
  • граждане старше 80 лет;
  • дети-инвалиды;
  • дети из многодетных семей при одновременной перевозке одним из родителей не менее трех детей;
  • группы лиц из числа членов общественных организаций инвалидов для осуществления коллективных поездок.

Сколько стоит социальное такси в Барнауле

Одна минута — один рубль.

Какие еще есть условия

Услугой можно воспользоваться не более трех раз в месяц, для детей-инвалидов — не более четырех раз в месяц.

Если есть график лечения или цикл реабилитации, то поездки будут без ограничения.

Продолжительность поездки должна быть не более четырех часов в день — с 7:30 до 16:30, кроме выходных и праздничных дней.

В 2019 году услугами социального такси воспользовались более 4 тыс. раз. Затраты бюджета города на услугу составили 967,5 тыс. рублей.

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