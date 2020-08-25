В Барнауле купили новый автомобиль социального такси

Автомобиль на базе ГАЗ-3221 передали в «Горэлектротранс».
В машине есть подъемный механизм, а внутри одновременно могут расположиться два пассажира на инвалидных колясках.
За 2018−2020 годы это уже третий социальный автомобиль, подчеркивают в мэрии.
Кто может пользоваться социальным такси
- ветераны Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям;
- инвалиды 1, 2 группы;
- инвалиды по зрению;
- граждане старше 80 лет;
- дети-инвалиды;
- дети из многодетных семей при одновременной перевозке одним из родителей не менее трех детей;
- группы лиц из числа членов общественных организаций инвалидов для осуществления коллективных поездок.
Сколько стоит социальное такси в Барнауле
Одна минута — один рубль.
Какие еще есть условия
Услугой можно воспользоваться не более трех раз в месяц, для детей-инвалидов — не более четырех раз в месяц.
Если есть график лечения или цикл реабилитации, то поездки будут без ограничения.
Продолжительность поездки должна быть не более четырех часов в день — с 7:30 до 16:30, кроме выходных и праздничных дней.
В 2019 году услугами социального такси воспользовались более 4 тыс. раз. Затраты бюджета города на услугу составили 967,5 тыс. рублей.