В Барнауле 80-летняя пенсионерка ночует в приюте с алкоголиками, а днем ищет укрытие для мечтаний и слез

В Барнауле пенсионерка Галина Гольцова борется за 8 соток земли в коттеджном поселке, которые у нее отбирают из-за того, что у бабушки нет денег на достройку дома, сообщают « Вести Алтай ».

Пенсионерка в Барнауле, у которой нет дома, но есть земля с недостроем.

Участок на Солнечной поляне 80-летней женщине предоставили еще в 2006 году под строительство дома. Построить дом на земле и разбить мечтала еще вместе с мужем.

«Ради строительства был продан сад, машина, гараж. А затем и трехкомнатная квартира — дочь убедила пожить вместе. Супруг к тому времени умер, строительством худо-бедно занимался зять. А затем пожилая женщина оказалась не нужна и собственной дочери. И с 2013 года Галина Гольцова жила на съемных квартирах, отдавая за аренду больше половины пенсии. Но с января этого года не может позволить себе такую роскошь — деньги нужны на достройку дома. Иначе землю отберут», — рассказали в телесюжете.

За долгие годы пожилая женщина с инвалидностью так и не смогла завершить дом на 100%. Сейчас на земле недострой, завершенный на 11%.

Чиновники потребовали изъять по закону участок вместе с недостроем. Однако суд встал на сторону женщины. Оказалось, что лично обратиться в комитет с просьбой продлить аренду она не могла — она, согласно указу губернатора, обязана была находиться на самоизоляции как лицо категории «65+».

«Я живу сейчас, где бездомные и алкоголики живут. Там только ночлег. Оттуда еду в церковь, там послушаю пение, там до обеда побуду. А с обеда я уже иду… где в садик зайду, отдохну, где усну на лавочке. Вот так. Летом я на участке нахожусь. Я и пополю, что-то посажу, поливаю. Где-то посижу, помечтаю, поплачу», — рассказала Галина Петровна.

Сейчас Галина Гольцова пытается самостоятельно поставить стены. Нет выбора. Сейчас пенсионерка — фактически бездомный человек.

По решению суда комитет по земельным ресурсам обязан продлить договор аренды с 80-летней пенсионеркой еще на три года.

В администрации с такой позицией не согласились и захотели обжаловать решение в апелляции. При этом подчеркнули, что если суд снова встанет на сторону пожилой женщины, она получит шанс достроить дом и оформить право на него.

Пенсионерка намерена к зиме поставить стены и утеплить одну небольшую комнатку.