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В Барнауле ликвидируют парки «Барнаульская крепость» и «Экстрим»

В Барнауле распродают все аттракционы и детское оборудование парков «Барнаульская крепость» и «Экстрим». Об этом журналистам заявил их учредитель и директор парка «Солнечный ветер» Роман Романов.

Экскурсия в простаивающий парк "Солнечный ветер". Июль 2020 года.
Экскурсия в простаивающий парк "Солнечный ветер". Июль 2020 года.
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Также 6 аттракционов продают в парке «Солнечный ветер». Самый дорогой из них — «Веселые горки» — выставили на продажу за 12 млн рублей. Остальные цены колеблются в районе 3−5 млн рублей.

«Мы приняли решение в связи с экономической ситуацией, что два моих проекта — „Экстрим“ и „Барнаульская крепость“ — будут ликвидированы. Они затратные, хлопотные, особенно при том уровне неопределенности, в котором мы сейчас существуем», — сказал Роман Романов на пресс-конференции в парке «Солнечный ветер».

Романов подчеркнул, что они рассматривают любые варианты продажи: «Опт, розница, готовы продавать аттракционы просто по отдельности».

Экскурсия в простаивающий парк &quot;Солнечный ветер&quot;. Июль 2020 года.
Экскурсия в простаивающий парк «Солнечный ветер». Июль 2020 года.
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

Напомним, что ранее владелец парка «Солнечный ветер» обратился к местным властям с просьбой разрешить им запустить аттракционы.

Как сообщил Романов, администрация никак не отреагировала на их обращение.

Он подчеркнул, что на территории парка готовы соблюдать все требования безопасности. В частности, запускать в парк только определенное количество людей, протирать поручни после каждого запуска аттракциона и так далее.

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