В Барнауле ликвидируют парки «Барнаульская крепость» и «Экстрим»

Также 6 аттракционов продают в парке «Солнечный ветер». Самый дорогой из них — «Веселые горки» — выставили на продажу за 12 млн рублей. Остальные цены колеблются в районе 3−5 млн рублей.
«Мы приняли решение в связи с экономической ситуацией, что два моих проекта — „Экстрим“ и „Барнаульская крепость“ — будут ликвидированы. Они затратные, хлопотные, особенно при том уровне неопределенности, в котором мы сейчас существуем», — сказал Роман Романов на пресс-конференции в парке «Солнечный ветер».
Романов подчеркнул, что они рассматривают любые варианты продажи: «Опт, розница, готовы продавать аттракционы просто по отдельности».
Напомним, что ранее владелец парка «Солнечный ветер» обратился к местным властям с просьбой разрешить им запустить аттракционы.
Как сообщил Романов, администрация никак не отреагировала на их обращение.
Он подчеркнул, что на территории парка готовы соблюдать все требования безопасности. В частности, запускать в парк только определенное количество людей, протирать поручни после каждого запуска аттракциона и так далее.