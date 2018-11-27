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27 ноября
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Жизнь
43

В Барнауле мальчик едва не провалился в занесенный снегом открытый люк

Сегодня в люк около аграрного университета провалился одной ногой мальчик, сообщил участник паблика Barnaul22 Константин Чернышов. Как выяснилось, открытый (или, скорее, неполностью закрытый) колодец сильно занесло снегом, увидеть его было невозможно.

Приоткрытый колодец в районе АГАУ.
Приоткрытый колодец в районе АГАУ.
Barnaul22.

Ногой в колодец попал мальчик лет 10 -12 — к счастью, прохожие ему помогли выбраться. Участник сообщества призвал обратить внимание на эту проблему тех, кто отвечает за люк — людей в этом месте очень много, сказал он. Колодец действительно сильно занесло снегом — на фотографии его практически не видно.

Сообщить об открытом колодце можно в «Барнаульский водоканал» — можно просто заполнить онлайн-форму и переслать ее в Call-центр.

Телефон Call-центра 28−22−00.

В октябре в «Барнаульском водоканале» зафиксировали рост числа обращений на кражу люков. И «Барнаульский водоканал» призвал горожан быть бдительными и незамедлительно сообщать об открытых колодцах, а также о случаях сдачи люков в пункты приема металлолома или их продажи.

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