В Барнауле мальчик едва не провалился в занесенный снегом открытый люк

Сегодня в люк около аграрного университета провалился одной ногой мальчик, сообщил участник паблика Barnaul22 Константин Чернышов. Как выяснилось, открытый (или, скорее, неполностью закрытый) колодец сильно занесло снегом, увидеть его было невозможно.

Ногой в колодец попал мальчик лет 10 -12 — к счастью, прохожие ему помогли выбраться. Участник сообщества призвал обратить внимание на эту проблему тех, кто отвечает за люк — людей в этом месте очень много, сказал он. Колодец действительно сильно занесло снегом — на фотографии его практически не видно.

Сообщить об открытом колодце можно в «Барнаульский водоканал» — можно просто заполнить онлайн-форму и переслать ее в Call-центр.

Телефон Call-центра 28−22−00.

В октябре в «Барнаульском водоканале» зафиксировали рост числа обращений на кражу люков. И «Барнаульский водоканал» призвал горожан быть бдительными и незамедлительно сообщать об открытых колодцах, а также о случаях сдачи люков в пункты приема металлолома или их продажи.