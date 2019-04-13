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Жизнь

В Барнауле МЧСники будут следить за поджигателями сухой травы с воздуха

МЧС России по Алтайскому краю использует дрон, чтобы находить поджигателей сухой травы в садоводствах города и в лесном массиве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Как сообщил зам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка МЧС Константин Илясов, беспилотный летательный аппарат эффективен для воздушного наблюдения и «значительно упрощает работу группы».

В ходе рейдов специалисты проводят разъяснительные беседы с дачниками, отдыхающими и сотрудниками администраций.

«В ходе рейдовых мероприятий мы ведем разъяснительные беседы о необходимости расчистки садовых участков от сухой растительности и мусора, о запрете разведения огня», — пояснила главный специалист научногородокской сельской администрации Ксения Плотникова.

По данным ведомства, с начала 2019 года выявили 512 возгораний, 158 — плановые поджоги, а 354 пожара — неконтролируемое горение сухой травы. Наибольшее количество незарегистрированных палов в Рубцовском (35), Шелаболихинском (23) и Родинском (16)районах. На нарушителей составили 201 протокол.

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