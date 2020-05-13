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В Барнауле медицинский центр запустил сервис «Доктор онлайн»

В условиях самоизоляции, когда невозможно лично прийти в клинику, любой желающий может воспользоваться сервисом «Доктор онлайн», который пару дней назад запустил медицинский центр «ИСИДА».

Медицинский центр «ИСИДА»

Сервис позволяет получить медицинскую консультацию профильных специалистов не выходя из дома, быстро, надежно и безопасно!

Чтобы получить медицинскую консультацию онлайн, нужно:

  • Зарегистрироваться в сервисе по адресу: doctor-online.isida-barnaul.ru.
  • Записаться на плановый прием к профильному врачу.
  • Пройти консультацию.

Все этапы детально показаны в видеоинструкциях к сервису: isida-uchebniycentr.tilda.ws/doctor-online.

Остальную информацию о сервисе можно получить здесь http://isida-uchebniycentr.tilda.ws.

Особенно приятно, что до конца мая онлайн-консультацию можно получить со скидкой 20%*.

Медицинский центр «ИСИДА» разъясняет: онлайн-консультирование может быть осуществлено в следующих случаях:

  • коррекция ранее назначенного врачом лечения при условии установления им предварительного диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации);
  • дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультаций);
  • консультация специалиста «второе мнение» на основании полученного от пациента анамнеза, истории болезни и результатов обследований;
  • консультация по вопросам здоровья: по уходу, режиму, питанию, вакцинации, после хирургического вмешательства и пр.;
  • консультация «медориентирование» с направлением на необходимую диагностику и консультации профильных специалистов на основании полученного анамнеза;
  • расшифровка полученных результатов анализов, других видов диагностики, назначений в других ЛПУ.

Подробная информация так же по телефонам: (385−2) 62−20−20, 8−800−350−4074

О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
*Предложение действительно на момент публикации.

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