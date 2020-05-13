В Барнауле медицинский центр запустил сервис «Доктор онлайн»

Сервис позволяет получить медицинскую консультацию профильных специалистов не выходя из дома, быстро, надежно и безопасно!
Чтобы получить медицинскую консультацию онлайн, нужно:
- Зарегистрироваться в сервисе по адресу: doctor-online.isida-barnaul.ru.
- Записаться на плановый прием к профильному врачу.
- Пройти консультацию.
Все этапы детально показаны в видеоинструкциях к сервису: isida-uchebniycentr.tilda.ws/doctor-online.
Остальную информацию о сервисе можно получить здесь http://isida-uchebniycentr.tilda.ws.
Особенно приятно, что до конца мая онлайн-консультацию можно получить со скидкой 20%*.
Медицинский центр «ИСИДА» разъясняет: онлайн-консультирование может быть осуществлено в следующих случаях:
- коррекция ранее назначенного врачом лечения при условии установления им предварительного диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации);
- дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультаций);
- консультация специалиста «второе мнение» на основании полученного от пациента анамнеза, истории болезни и результатов обследований;
- консультация по вопросам здоровья: по уходу, режиму, питанию, вакцинации, после хирургического вмешательства и пр.;
- консультация «медориентирование» с направлением на необходимую диагностику и консультации профильных специалистов на основании полученного анамнеза;
- расшифровка полученных результатов анализов, других видов диагностики, назначений в других ЛПУ.
Подробная информация так же по телефонам: (385−2) 62−20−20, 8−800−350−4074
О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
*Предложение действительно на момент публикации.