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Жизнь

В Барнауле за 200 млн рублей собираются построить канализационный коллектор

Барнаульские власти планируют построить напорный канализационный коллектор протяженностью 11 километров и канализационно-насосные станции. По предварительной оценке, стоимость работ составит около 200 млн рублей, сообщает официальный сайт города.

Ремонт. Трубы.
Ремонт. Трубы.
Михаил Хаустов

В 2018 году власти уже получили технические условия для подключения к сетям водоотведения, утвердили «коридоры» для прокладки коллектора, получили топографическую основу. Также определили подрядную организацию — проектированием займется компания «Алтайкоммунпроект».

Точная стоимость работ будет известна после получения положительного заключения госэкспертизы. Рабочим предстоит проложить напорный коллектор в две нити, построить два новых и реконструировать две существующие канализационные насосные станции, которые находятся в поселке Центральном по улице Тополиной, 1а и в районе Опытной Станции в поселке Лебяжье.

Заместитель главы администрации города Александр Алексеенко отметил, что прокладка трассы будущего коллектора будет проходить в стесненных условиях, поэтому работа предстоит непростая.

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