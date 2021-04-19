В Барнауле мощный ветер повалил строительные заборы

Ночью 19 апреля в Барнауле порывы ветра повалили слабо закрепленные заборы. Пострадали несколько автомобилей.

Строительный забор вдоль ул. Ускова в районе пересечения с Балтийской упал на машины.

Также ветром повалило забор в Невском квартале, но там, по словам очевидцев, автомобили не задело.

В Барнауле ветром повалило заборы. «Инцидент Барнаул»

На Павловском тракте мусорный бак отъехал и врезался в припаркованное авто.

В Барнауле ветром повалило заборы. «Инцидент Барнаул»

Как ранее писал altapress.ru, неделя в Алтайском крае начинается с резкого похолодания, мощного ветра и снега. 19 апреля в крае будет северо-западный ветер, 12−17 м/с, местами порывы могу достигать до 22 м/с.