19 апреля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле мощный ветер повалил строительные заборы

Ночью 19 апреля в Барнауле порывы ветра повалили слабо закрепленные заборы. Пострадали несколько автомобилей.

В Барнауле ветром повалило заборы.
В Барнауле ветром повалило заборы.
"Инцидент Барнаул"

Строительный забор вдоль ул. Ускова в районе пересечения с Балтийской упал на машины.

Также ветром повалило забор в Невском квартале, но там, по словам очевидцев, автомобили не задело.

В Барнауле ветром повалило заборы.
В Барнауле ветром повалило заборы.
«Инцидент Барнаул»

На Павловском тракте мусорный бак отъехал и врезался в припаркованное авто.

В Барнауле ветром повалило заборы.
В Барнауле ветром повалило заборы.
«Инцидент Барнаул»

Как ранее писал altapress.ru, неделя в Алтайском крае начинается с резкого похолодания, мощного ветра и снега. 19 апреля в крае будет северо-западный ветер, 12−17 м/с, местами порывы могу достигать до 22 м/с.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость