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15 августа
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Жизнь

В Барнауле можно сдать старую обувь на переработку

Сеть Rendez-Vous запустила программу по переработке «Подарите старой обуви новую жизнь». Теперь во всех магазинах можно сдать старую обувь. Об этом сообщается на странице Мусора.Больше.Нет в Instagram.⠀

Ботинки.
Ботинки.
СС0

Любое количество пар старой обуви можно принести в магазин Rendez-Vous в ТРЦ «GALAXY» на пр. Строителей, 117. Взамен выдадут купон на покупку новой обуви.

При этом необязательно покупать новую пару, чтобы сдать старую. Купоны можно использовать при следующей покупке. Программа переработки постоянная, она не ограничена сроками.

«Rendez-Vous» передаст обувь на Дмитровский завод РТИ, где ее рассортируют по материалам и переработают в мелкую крошку. Из крошки будет делать безопасные резиновые покрытия для стадионов, спортивных дорожек, кортов и детских площадок.

Можно принести как одну старую туфлю, так и пять пар обуви. Но купон можно получить только за полную пару. В Rendez-Vous принимают обувь любого бренда, из любого материала и купленную не только в фирменных магазинах.

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