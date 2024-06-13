Барнаульские полицейские задержали подозреваемого за кражу дорогостоящего смартфона в одном из баров. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился местный житель 2000 года рождения. Он сообщил, что потерял свой телефон во время ночного распития алкоголя с малознакомым мужчиной в одном из баров города. Из-за сильного опьянения он не смог вспомнить обстоятельства пропажи телефона. Ущерб составил 30 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Барнаула 1991 года рождения. Подозреваемый признал свою вину. Сотрудники полиции изъяли у него похищенный телефон, который будет возвращен владельцу.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края сделал подкоп, чтобы украсть у соседей радиоприемник, вентилятор и детский бассейн.

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